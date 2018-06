Anzaldi (Pd): a G7 Casalino porta Conte via da stampa, arroganza

Roma, 8 giu. - "Il premier Conte preso per un braccio e portato via da Casalino durante la conferenza stampa al G7 in Canada: mai visto un presidente del Consiglio così sotto tutela, mai vista un'arroganza del genere nei confronti dei cittadini e della stampa addirittura in una conferenza internazionale". Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi, che pubblica il video con il momento in cui Casalino prende Conte per un braccio.

"Dopo aver subito per anni - prosegue Anzaldi - il 'Codice Rocco' nelle ospitate tv M5s, ora gli italiani lo subiranno anche per la comunicazione istituzionale di Palazzo Chigi? Un'arroganza senza precedenti. Chissà se questo filmato gli italiani potranno vederlo anche nei telegiornali Rai e delle tv private, oppure rimarrà solo sui social e in rete. Viene anche da domandarsi: Casalino si è già dimesso da responsabile comunicazione M5s oppure il suo viaggio in Canada con tanto di volo sull'aereo di Stato è abusivo?".