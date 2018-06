Governo, Messina: mai immaginare di aumentare debito pubblico -2

Milano, 8 giu. - Per Messina, poi, quando parliamo di spread parliamo "del nostro grado di dipendenza dai grandi investitori internazionali: centinaia di miliardi in titoli del debito pubblico e centinaia di milioni in azioni di aziende quotate a Milano che sono nei portafogli dei principali fondi internazionali".

"In un contesto come questo - ha affermato - non bisogna dare messaggi che possono portare incertezza sul destino del Paese, in particolare per quanto riguarda il debito pubblico. E immaginare di avere programmi che portano ad accelerare la crescita e a superare le disuguaglianze ma senza dichiarare quali sono le coperture porta a incertezze. E quando c'è incertezza gli investitori tendono a uscire dalle posizioni o a non entrare quando gli altri escono", il che porta a sua volta a turbolenze in Borsa e a tensioni sullo spread.

"Una correzione al ribasso delle borse - secondo l'Ad di Intesa Sanpaolo - ci può anche stare, dato che erano molto salite, lo spread invece rappresenta la percezione del rischio collegato al debito pubblico. Su questo è importante dare messaggi su quali sono le coperture previste. Una volta che questo verrà fatto una parte di volatilità degli spread sarà riassorbita e una volta che governo dimostrerà di operare per la crescita sarà possibile recuperare sullo spread".