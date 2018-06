De Martino, ringrazio Salvini per tempestivita`

Roma, 8 giu. - "Ringrazio il ministro Salvini per la tempestività con cui ha dimostrato di essere attento e sensibile alle esigenze dei cittadini anche al Sud, e per questo lo invitiamo quanto prima a venire da noi".

Così Placido De Martino, industriale di Palma Campania, risponde al ministro dell'interno Matteo Salvini, che in un tweet questa mattina aveva raccolto l'invito dello stesso De Martino per una visita nel paese in provincia di Napoli. L'imprenditore, sul quotidiano Libero, aveva denunciato il grave stato di disagio dovuto a un'immigrazione fuori controllo che, ha sottolineato: "Ha cambiato il tessuto sociale, economico ed urbano della città, causando anche problemi sanitari". De Martino ha precisato: "Gli voglio simbolicamente aprire le porte della mia casa e della mia azienda per dimostrargli che l`idea di un sud autonomo e produttivo è possibile. Il nostro territorio infatti con le sue imprese lavora e vanta eccellenze riconosciute anche all`estero". "Un sud- conclude l`imprenditore campano- diverso dagli stereotipi e dai preconcetti".