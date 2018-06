Renzi: io assente in Senato? Ennesima fake-news

Roma, 8 giu. - Matteo Renzi nega di essere assenteista in Senato, l'ex leader Pd replica alle polemiche per i suoi viaggi all'estero. Sulla enews, Renzi scrive: "Questa settimana mi hanno criticato perché ho fatto alcuni viaggi all'estero. Funziona così: se vado all'estero la critica è perché non ci sono mai. Se resto in Italia la critica è perché ci sono troppo. Mettetevi d'accordo, vorrei dire ai miei critici. Vorrei però rassicurare tutti: per il momento ho il 100% dei voti espressi in Senato, diciassette su diciassette, il 100% delle votazioni. Il presunto assenteismo è dunque l'ennesima fake news".