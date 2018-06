Rampelli (Fdi): a Pesaro necessaria sede adeguata per la polizia

Roma, 8 giu. - "Dopo l'aggressione che ha subito un agente di Polizia da parte di un extracomunitario in fila per il per le pratiche burocratiche presso l'ufficio immigrazione di Pesaro lunedì scorso, diventa sempre più urgente trovare una sede adeguata per la Questura. Si tratta di un territorio che si trova ad affrontare un peso migratorio di notevole entità, e con richieste in continuo aumento". È quanto dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati Fabio Rampelli.

"I poliziotti - aggiunge - si trovano ad affrontare mansioni impegnative con grande difficoltà a causa delle insufficienti risorse umane, strumentali e logistiche: in un ufficio del tutto inadeguato ogni giorno arrivano oltre un centinaio di persone, tra uomini, donne e bambini di ogni nazionalità accalcati in un'unica sala. Da questa situazione nascono tafferugli come quello di lunedì che ha coinvolto un poliziotto. Le nuovi sedi ipotizzate dal sindaco non sono idonee visto che, per i compiti che svolge la Questura, gli uffici devono trovarsi in un unico edificio. Esprimo dunque tutta la nostra solidarietà alle Forze dell'Ordine di Pesaro e all'agente ferito. Fratelli d'Italia si mette a disposizione per promuovere iniziative di sensibilizzazione tra i vari enti e istituzioni coinvolti. Per questo, sto procedendo con un'interrogazione al ministro dell'Interno Salvini", conclude.