Dazi, Fassina: governi Ue colpevoli, stop mercantilismo estremo

Roma, 8 giu. - "Nel G7 in corso in Canada, invece di minacciare ritorsioni contro i Dazi imposti da Trump su acciaio e alluminio, i governi Ue dovrebbero dichiarare che attenuano la linea mercantilista estremizzata dopo la nascita dell'euro. Protezionismo e mercantilismo sono le due facce della stessa medaglia. Le reazioni protezioniste come quelle di Trump sono inevitabili verso chi pratica il mercantilismo estremo attraverso la svalutazione del lavoro". Lo afferma in una nota Stefano Fassina di Liberi e Uguali.

"Gli Stati Uniti - aggiunge - non possono continuare a indebitarsi per far crescere, in modo sempre più stentato, le economie europee. Una credibile proposta di spostamento della rotta Ue sulla domanda interna sarebbe utile non soltanto ai rapporti con gli Usa. Sarebbe un bene in primo luogo per i lavoratori e le micro e piccole imprese che vivono di domanda interna in ciascun Paese dell'eurozona. Il mercantilismo estremo guidato dalla Germania alimenta reazioni di chiusura ovunque, nell'eurozona e oltreoceano. Scomunicare Trump e Salvini-Di Maio come 'populisti' e 'sovranisti' è inutile", conclude.