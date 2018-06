Governo, Barbagallo: stanno tornando con i piedi per terra

Milano, 8 giu. - "Ha cominciato bene questo governo, speriamo che continui". Lo ha affermato il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, intervenuto al sesto congresso nazionale della Uilca a Milano. "Ho incontrato il presidente del Consiglio e mi ha riconosciuto, mentre Renzi mi aveva detto: 'lei chi è'?", ha proseguito ironicamente Barbagallo.

"Poi - ha aggiunto - ho incontrato Di Maio e mi ha detto che dobbiamo parlare, e io sono disponibile. Ho notato un cambiamento rispetto alla campagna elettorale, ad esempio sull'Iva. Del resto, il 75% delle imprese italiane lavorano per il mercato interno e se i lavoratori non hanno soldi per acquistare i prodotti l'economia rallenta ulteriormente. Poi ha detto che il salario minimo riguarderà soltanto chi non ha il contratto".

"Quindi - ha concluso Barbagallo - mi sembra che il governo stia ritornando a poco a poco con i piedi per terra, che era quello che avevamo chiesto".

Quanto alla copertura delle misure promesse dal contratto di governo, il leader della Uil ha ammonito: "Dove prendere i soldi? Dalle tasche dei lavoratori no. Ci sono 110 miliardi di evasione fiscale e 27 miliardi di usura e pizzo".