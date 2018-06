Ilva, Napoli (Fi): Grillo come Maria Antonietta

Roma, 8 giu. - "'Non hanno più il pane? Che mangino brioches!', sarebbe stata la risposta della regina Maria Antonietta al popolo che protestava per la mancanza di pane. Chissà che qualche goccia di sangue reale non scorra nelle vene di Beppe Grillo. Il quale, alle 14 mila famiglie di Taranto e provincia che rischiano di finire sul lastrico con la chiusura dello stabilimento dell'Ilva, ha proposto un'alternativa: un grande parco giochi. Invece di lavorare, vuole mandare 14 mila lavoratori e famiglie a giocare ... Che Dio ce la mandi buona". Lo afferma in una nota Osvaldo Napoli, del direttivo di Forza Italia alla Camera.