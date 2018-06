Fico riceve Amnesty: c'è volontà di cercare la verità su Regeni -2

Roma, 8 giu. - Il presidente di Amnesty, Marchesi, accompagnato nell'occasione dal portavoce Riccardo Noury, e da Annunziata Marinari, responsabile della campagna Verità per Giulio Regeni, ha promesso che la sua organizzazione "non farà un passo indietro" nel suo impegno.

Quanto alla scelta fatta a suo tempo dal governo Gentiloni di inviare nuovamente l'ambasciatore al Cairo, dopo il ritiro per protesta in seguito alla collaborazione giudicata insufficiente delle autorità egiziane nelle indagini sul caso, "non so - ha detto Marchesi - se ci sono le condizioni ora per ripensare quelle decisione, ma a noi sembrò intempestiva e rischiosa e mi pare che i fatti ci abbiano dato ragione".