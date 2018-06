Fico riceve Amnesty: c'è volontà di cercare la verità su Regeni

Roma, 8 giu. - Un incontro per ribadire la necessità di svelare la verità sul rapimento, la tortura e l'omicidio del ricercatore italiano Giulio Regeni, e assicurare alla giustizia i responsabili del crimine. Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha ricevuto nel pomeriggio a Montecitorio una delegazione di Amnesty international, guidata dal presidente della sezione italiana Antonio Marchesi. Un colloquio che rappresenta, ha spiegato Fico, "la volontà da parte di tutti, anche dello Stato, di perseguire la verità. Una verità sostanziale, forte, definitiva. Oggi non è una giornata della memoria per Giulio ma una giornata per la ricerca della verità".

Fico ha quindi ribadito il suo "impegno, al fianco di tutte le persone che stanno cercando la verità".

