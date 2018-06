Anzaldi (Pd): per cda Rai serve rilancio, Pd sostenga Santoro

Roma, 8 giu. - "Visto che la situazione è questa, e che rischiamo di fare la stessa fine dei questori alla Camera, giocherei al rilancio con una candidatura al di sopra di ogni sospetto. Se io avessi un ruolo, e se qualcuno nel mio partito mi chiedesse un consiglio, candiderei Michele Santoro". E' quanto dichiara il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi in un'intervista al sito di informazione televisiva LoSpecialista.tv a proposito del rinnovo del cda Rai.

Perché tra 236 curricula proprio Santoro? "Non si può certo dire che sia un amico del Pd. Fino a ieri sul Foglio - ha proseguito Anzaldi - criticava Renzi. Però il suo curriculum parla chiaro. Non solo ha sperimentato come giornalista e come anchorman, ha sperimentato anche come imprenditore. Ripeto, se potessi decidere io, il Pd punterebbe compatto su Santoro per sfidare i grillini. E poi se non ce la fa, sarebbe la prova che i Cinquestelle e compagnia non hanno scelto il curriculum migliore, scelgono in base alla lottizzazione e alla convenienza".

È solo una sua suggestione, non ne ha ancora parlato con nessuno al Nazareno? "E' solo una mia idea, all'interno del Pd non ho alcun ruolo, non sono nessuno. I gradi al Nazareno ce li hanno altri ", ha risposto Anzaldi, che poi ha aggiunto: "Ci sono tanti curricula interessanti, anche di professori universitari. E poi c'è Minoli, un curriculum all'altezza, ma è un nome divisivo. Quello di Santoro funziona per il curriculum e perché nessuno potrà dire è un amico di quello o questo. Lo voglio leggere il corsivo di Travaglio sul Fatto Quotidiano contro questa candidatura. Questa è la chiave. Quando Renzi aveva l'80% dei voti Santoro era l'unico che lo criticava".