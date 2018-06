Ilva, Gasparri: assurdo pensare sostituirla con parco giochi

Roma, 8 giu. - "Un parco giochi al posto dell'Ilva. Questa è la tesi di Grillo e dei grillini. Un'autentica assurdità. L'Ilva è fondamentale, intorno ad essa opera un indotto che occupa altre migliaia e migliaia di persone. La sua chiusura sarebbe un disastro. E quale parco divertimenti potrebbe assorbire migliaia e migliaia di occupati? Si parla di cose serie come se fossimo in un circo equestre ad organizzare il momento dei clown". Lo dichiara in una nota il senatore di Fi, Maurizio Gasparri.

"C'è davvero da essere preoccupati. Segnaliamo a Salvini e alla Lega, di cui conosciamo il realismo, queste esternazioni. Né si dica - aggiunge - che Grillo non ha responsabilità dirette e politiche nel movimento che ha fondato perché ne è il capo, l'ispiratore, il responsabile. Del resto se l'Italia rinunciasse alla produzione di acciaio rinuncerebbe a un fattore strategico fondamentale. Un Paese che rinunciasse alla produzione di acciaio rinuncerebbe alla propria sovranità, cosa ben strana se sostenuta da dei sovranisti. Che non abbiamo il petrolio o altre materie prime energetiche è un fatto non rimediabile. Che si rinunci all'acciaio sarebbe una scelta folle. Non vogliono trasformare l'Italia in un parco giochi ma in un autentico regno della follia", conclude Gasparri.