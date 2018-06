Conte: veto su sanzioni Russia? Italia valuterà, noi per... -2

Charlevoix, 8 giu. - "L'Italia - ha ribadito - valuterà le posizioni che emergeranno. Nel confronto con gli altri partner vedremo, c'è sicuramente una maggiore apertura al dialogo, non significa stravolgere un percorso che è attualmente definito e che è collegato all'attuazione degli accordi di Minsk per quanto riguarda il sistema delle sanzioni".

"Noi - ha ribadito - siamo collocati confortevolmente e tradizionalmente nella Nato, non è in discussione assolutamente la collocazione internazionale dell'Italia ma per quanto riguarda le sanzioni siamo per il dialogo e soprattutto siamo sempre molto attenti a che le sanzioni non impattino negativamente sulla società civile russa, che sarebbe assolutamente un errore mettere in condizione di rimanere depressa".