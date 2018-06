Rotta (Pd): Salvini chiarisca rapporti con Scopelliti

Roma, 8 giu. - "Qual è il rapporto del ministro degli Interni con il detenuto Giuseppe Scopelliti? Come poteva Salvini non conoscere i rapporti tra Scopelliti, Paolo Romeo, già condannato in concorso esterno per associazione mafiosa e imputato nell'inchiesta 'Mammasantissima' con l'accusa di essere il 'referente strategico della 'ndrangheta nel gestire e orientare il voto controllato dai clan e dalla massoneria', e Francesco Belsito, già tesoriere della Lega indagato dalle Procure di Reggio, Genova e Milano?". Lo chiede, in un'interrogazione parlamentare, Alessia Rotta, vicepresidente dei deputati del Partito Democratico.

"Il ruolo che hanno avuto Scopelliti e 'i suoi spicciafaccende' nell'elezione di Matteo Salvini in Calabria emerge dalle pagine di Repubblica: non solo un contributo per aumentare il consenso leghista, ma - sottolinea - l'assicurazione di una improvvisa liquidità, fino a quel momento mai registrata. È necessario che sia fatta chiarezza subito. Un ministro dell'Interno deve mostrare trasparenza e onestà per gestire proprio la lotta alla criminalità e alle organizzazioni mafiose. Deve essere fatta luce immediatamente - conclude Rotta - Salvini lo deve al Parlamento e ai cittadini italiani tutti".