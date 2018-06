Governo, Marin (Fi): non Robin Hood ma sceriffo di Nottingham

Roma, 8 giu. - "A leggere le dichiarazioni dei rappresentanti del M5S si capisce finalmente perché hanno rappresentato il loro governo come quello del cambiamento. Adesso è tutto chiaro: intendevano che su ogni singolo provvedimento cambieranno idea più volte. E se possibile anche più volte nel corso della stessa giornata. Esattamente il contrario di quello di cui ha bisogno l'Italia". Lo afferma, in una nota, Marco Marin, deputato di Forza Italia.

"Così - aggiunge - in questa incertezza lo spread sale e la borsa scende. La Flat Tax, cioè la riduzione delle tasse, non è più una priorità ma è diventata solamente un obiettivo. Mentre il reddito di cittadinanza, cioè l'assistenzialismo di stato, madre di tutte le battaglie del M5s avanza e impone di trovare nuove coperture finanziarie. Appare sempre più chiaro che il premier Conte non assomiglia, come voleva farci credere, a Robin Hood, ma si rivelerà presto come un novello Sheriffo di Nottingham".