Fico: le Ong? Chi fa solidarietà deve avere supporto dello Stato

Roma, 8 giu. - Gli operatori delle Ong "vice-scafisti"? Il sospetto adombrato in alcune recenti dichiarazioni del ministro dell'Interno Matteo Salvini non è condiviso dal presidente della Camera, Roberto Fico. Richiesto di un commento sulle parole pronunciate qualche giorno fa dal leader della Lega, Fico ha replicato evitando di polemizzare direttamente: "Sono la terza carica dello Stato, non entro in queste cose. Dico solo che chi fa solidarietà deve avere il supporto dello Stato", ha affermato, parlando al termine di un incontro con Amnesty International nel quadro della campagna sulla verità per Giulio Regeni, il ricercatore italiano assassinato in Egitto.

In giornata Fico ha ricevuto anche una delegazione di Medici senza frontiere, e parlando a margine dell'incontro con Amnesty ha ribadito la sua posizione sul ruolo positivo delle Ong. "Lo Stato - ha detto - deve essere vicino ai più deboli, la loro sofferenza è anche la mia sofferenza, ricerca della dignità è la mia ricerca della dignità". Ma il discorso, ha aggiunto, non vale "solo in tema dei migranti, ma delle sofferenze in generale e dei diritti".

Msf, ha sottolineato l'esponente del Movimento 5 stelle, "è una Ong molto importante, che si occupa in tutto il mondo di aiutare le persone che ne hanno bisogno, ha campi in zone di guerra ed è impegnata anche nel Mediterraneo". Per il presidente della Camera bisogna "supportare le organizzazioni che aiutano le persone".