Charlevoix, 8 giu. - "Per quanto riguarda i dazi commerciali c'è molta conflittualità, ci sono state dichiarazioni molto veementi di Trump e degli altri partner europei, siamo qui per valutare le varie posizioni. Come è nelle nostre corde saremo portatori di una posizione moderata, cercheremo di capire anche le ragioni che spingono ad avere queste posizioni e ci comporteremo di conseguenza". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti a margine del G7 in Canada.