Governo, Messina: mai immaginare di aumentare debito pubblico

Milano, 8 giu. - "Quello del prossimo venir meno del Qe è un elemento di grandissima attenzione che deve essere sottoposto a chi deve lavorare sulla prossima legge finanziaria: mai mai mai immaginare di aumentare il debito pubblico, perché questa è la condizione per mettere in difficoltà i risparmi degli italiani, questo fa accelerare lo spread". Lo ha affermato l'Ad di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, intervenuto al congresso nazionale della Uilca a Milano.

"In un percorso virtuoso di riduzione del debito pubblico - ha proseguito - lo spread potrà ridursi e questo attrarrà anche altri investitori". Messina ha poi fatto riferimento all'incongruenza del differenziale di spread tra i rendimenti dei bond governativi con Grecia e Spagna . "Oggi - ha osservato - c'è uno scollamento totale tra la dimensione dello spread e la forza del nostro Paese. Un programma di governo che vede punti anche condivisibili - come aumento occupazione giovanile e altri - deve essere fatto in un contesto di mantenimento della sicurezza dei conti pubblici". (segue)