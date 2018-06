Governo, Salvini: bene Conte, contento di averlo scelto

Como, 8 giu. - Il ministro dell`Interno, Matteo Salvini, esprime apprezzamento per il premier Giuseppe Conte. "Sono contento di averlo scelto, sta andando bene", ha detto il neo titolare del Viminale parlando in prefettura a Como dove ha incontrato i due autisti di bus aggrediti nei giorni scorsi da un gruppo di immigrati.

Alla domanda se un comasco entrerà a far parte del governo, Salvini ha indicato il deputato leghista Nicola Molteni, presente in sala, uno dei più papabili per sottosegretario all`Interno: "Un parlamentare, che se tutto andrà come andrà, mi darà una mano nell'esecutivo", ha affermato