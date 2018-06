Migranti, Salvini: su richieste asilo tagliare tempi e costi

Como, 8 giu. - Tagliare tempi e costi delle procedure per la richiesta di asilo politico". È la parola d'ordine del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che oggi ha incontrato a Como i due autisti dei bus aggrediti nei giorni scorsi da un gruppo di migranti. "I quattro aggressori arrestati - ha precisato - erano tutti ex richiedenti"

Salvini non ha dubbi: "Su questo fronte - ha sottolineato - l'Italia è il paese più generoso in Europa". Sono i numeri a sancirlo: "I dati dicono che su 40 mila domande esaminate nel 2018, hanno avuto esito positivo solo il 10% tra riconoscimenti di status di richiedenti asilo e di protezione sussidiaria". Ecco perché, ha ribadito Salvini, "bisogna lavorare a monte" per "far lavorare bene magistratura e polizia". L'obiettivo è "essere più severi ma più giusti nei confronti di chi ha diritto".

Da Salvini anche un giudizio sull'operato del suo predecessore al Viminale: "Lo incontrerò il prima possibile. Lo ringrazio per il pochino che ha fatto ma non per il tanto che non si è fatto".