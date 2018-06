Vertice Conte-Tusk su migranti, nuovo incontro prima Consiglio Ue

Charlevoix, 8 giu. - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha avuto un incontro bilaterare con il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, prima dell'inizio dei lavori del G7 a Charlevoix in Canada. Un incontro che fonti di Palazzo Chigi definiscono "molto cordiale" e che ha avuto al centro la questione degli accordi di Dublino sui migranti.

Conte, riferiscono le fonti, ha spiegato le posizioni del nuovo governo su Dublino, sottolineando la "centralità e l'interesse dell'Italia" sia sulla questione dei migranti che su altri dossier come le sanzioni alla Russia e la questione dei dazi Usa. Tutti temi, sottolineano le fonti, che erano già aperti ma su cui Conte è "intervenuto in modo molto forte, perchè ha una legittimazione politica che vuol far pesare".

Tusk ha quindi proposto a Conte di organizzare un nuovo incontro prima del Consiglio europeo di fine giugno.