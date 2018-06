Como, 8 giu. - "Io sono per la Nato ma siamo sotto attacco. Chiediamo alla Nato di difenderci. Ci sono molti allarmi di infiltrazioni di terrorismo negli ingressi. L'Italia è attaccata da sud, non da est. Chiedo che ci difenda". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, intervenendo in prefettura a Como.

"Ho chiesto a Conte - ha precisato il ministro - di portare questa richiesta al G7".