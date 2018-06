G7, Coldiretti: stop a 100 miliardi di falso made in Italy

Roma, 8 giu. - "Occorre cogliere l`occasione per ripensare a norme sul commercio piu` eque che non si limitino a negoziare su dazi e tariffe ma che tengano conto anche del rispetto dell`identità territoriale per fermare gli oltre 100 miliardi di falso Made in Italy agroalimentare presente nei diversi continenti". E` quanto afferma il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo in una nota diffusa in occasione del vertice G7 in Canada al quale partecipa il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

"Un commercio è veramente equo - sottolinea Moncalvo - se si rispettano le stesse regole sul piano ambientale, della tutela sociale dei lavoratori, della sicurezza dei cittadini e soprattutto della tutela dell`identità. L`Italia è purtroppo vittima di oltre 100 miliardi il valore del falso Made in Italy agroalimentare che circola liberamente nel mondo utilizzando impropriamente parole, colori, località, immagini, denominazioni e ricette che si richiamano all`Italia per alimenti taroccati che non hanno nulla a che fare con il sistema produttivo nazionale".

"Con un aumento record del 70% del fatturato nel corso dell`ultimo decennio, a preoccupare - continua la Coldiretti - è anche la nuova stagione degli accordi commerciali bilaterali inaugurata con il Canada (Ceta) che per la prima volta nella storia l`Unione Europea legittima in un trattato internazionale la pirateria alimentare a danno dei prodotti Made in Italy più prestigiosi, accordando esplicitamente il via libera alle imitazioni che sfruttano i nomi delle tipicità nazionali, dall`Asiago alla Fontina dal Gorgonzola ai Prosciutti di Parma e San Daniele, ma è anche liberamente prodotto e commercializzato dal Canada il Parmigiano Reggiano con la traduzione di Parmesan". (Segue)