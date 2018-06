Scuola, Ruffino (Fi): stop cellulari, tablet ma a scopo didattico

Roma, 8 giu. - "La società iperconnessa ha invaso le nostre vite ma rischia di travolgere quelle dei nostri figli abituati fin dall'adolescenza a maneggiare smartphone e tablet. Pensare di limitarne l'uso durante le ore di scuola è un atto doveroso e una tutela essenziale per mantenere vigili le capacità di apprendimento. Per questi motivi ritengo che sia da sostenere con grande convinzione la proposta di legge preannunciata dal mio capogruppo Mariastella Gelmini. Essa risponde a un'esigenza fondamentale: salvaguardare la didattica e prevenire, fra le altre conseguenze sgradevoli legate all'abuso di tecnologia, quelle forme di bullismo entrate nelle cronache quotidiane e che hanno troppi adolescenti come protagonisti". Lo afferma in una nota Daniela Ruffino, deputata di Forza Italia.

"Il tablet - aggiunge - è uno strumento importante per la didattica, al punto che il governo belga, già da un paio di anni, ha previsto forme di sostegno alle famiglie e agli studenti per consentirne l'acquisto e l'uso a scopo didattico. Un provvedimento simile non sarebbe sbagliato anche in Italia, perché consente ai ragazzi di familiarizzare con le tecnologie sempre sotto l'occhio vigile degli insegnanti a scuola e dei genitori a casa. Per dire: la tecnologia non è né buona né cattiva, la sua grande utilità dipende soltanto da chi la usa e da come viene educato a usarla".