Ue, Confapi: nuovo governo ascolti monito su ritardi pagamenti

Roma, 8 giu. - "Dalla Commissione europea è arrivato l`ennesimo monito all`Italia in merito ai ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali con l`invito ad adeguarsi alla direttiva UE 2011/7. Confapi da tempo ha lanciato, inascoltata, questo allarme rilevando la sistematica disattesa della direttiva europea che regola i tempi di pagamento anche nelle transazioni tra privati e arrivando anche a presentare una proposta emendativa all`ultima Legge di Bilancio". Lo dichiara il presidente della Confederazione delle piccole e medie industrie private, Maurizio Casasco, commentando l`ultimo richiamo all`Italia da parte di Bruxelles.

"Pagamenti a 180 giorni e più - ricorda Casasco - provocano un grave squilibrio finanziario e minano la competitività soprattutto delle Pmi, che spesso sono costrette a fungere da banche alla grande industria".

Confapi ricorda di aver sostenuto lo scorso novembre, in sede di approvazione della Legge di Bilancio, un emendamento che mirava essenzialmente all`adozione anche in Italia del sistema vigente in Francia fin dal 2009. La proposta includeva un sistema di sanzioni a chi non rispettasse i tempi previsti, con possibilità di alimentare un Fondo presso il Mise destinato allo sviluppo delle Pmi.

"Mi auguro - conclude Casasco - che il nuovo Governo faccia qualcosa e subito per eliminare questo ulteriore handicap delle nostre industrie".