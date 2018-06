New York, 8 giu. - Tornare alla formula del G8, con la Russia. È l'opinione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha detto ai giornalisti, lasciando la Casa Bianca per il viaggio in Canada, che a Mosca dovrebbe essere consentito di tornare al vertice dei Grandi del pianeta.

Il Gruppo degli Otto si è tenuto per l'ultima volta nel 2014, a causa della crisi in Crimea che ha portato all'esclusione della Russia.