Colloquio tra Moavero e commissario Hahn su futuro Ue-Turchia

Roma, 8 giu. - Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Enzo Moavero Milanesi, ha avuto oggi un colloquio telefonico con il Commissario Europeo per il vicinato e i negoziati per l`allargamento, Johannes Hahn. Il colloquio è stato occasione per uno scambio di vedute sui principali temi di attualità europea, anche in vista delle prossime scadenze e appuntamenti in agenda a Bruxelles.

Moavero e Hahn - che si è congratulato con il titolare della Farnesina per la recente nomina a ministro degli Esteri - si sono inoltre soffermati sul futuro delle relazioni UE- Turchia e sulle sfide poste dal fenomeno migratorio nel Mediterraneo centrale.