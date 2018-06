Brunetta: spread-borsa-titoli Stato, situazione precipita -2

Roma, 8 giu. - "Le ripercussioni dell'aumento dei rendimenti sui nostri titoli di Stato nel mercato secondario - insiste Brunetta - potrebbero essere molto pesanti sulla spesa per interessi sul debito pubblico, dal momento che gli operatori finanziari prevedono un aumento dei rendimenti d'emissione sui BTP già dalle prossime aste del Tesoro, una situazione già verificatasi durante l'ultima asta, quando l'aumento dei rendimenti richiesti dai compratori è costato ai contribuenti italiani circa 140 milioni di euro".

"E' sin troppo evidente - prosegue - che l'andamento negativo della Borsa e dei nostri titoli di Stato è la conseguenza diretta dell'impatto fortemente negativo che il nuovo governo Lega - Movimento Cinque Stelle ha avuto sull'opinione pubblica internazionale. Già gli operatori finanziari internazionali non avevano visto positivamente l'impasse politica che si era creata dopo le elezioni del 4 marzo, durata quasi 90 giorni".

"La situazione è però precipitata quando sui desk delle grandi banche d'affari ha cominciato a circolare il dossier relativo al programma economico del nuovo governo, contenente un piano di uscita dall'euro e proposte di sforamento delle regole europee su deficit e debito pubblico, in aperto contrasto con la posizione europeista tradizionalmente sostenuta dai governi italiani. Anche il programma di investimenti pubblici, come la rinuncia alla TAV Torino - Lione è stata percepita come una chiara volontà di rompere con gli accordi sottoscritti dai precedenti governi nei consessi europei", conclude il deputato di Fi.