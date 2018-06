Roma, 8 giu. - "La sinistra dev'essere d'aiuto e non di carriera, se la sinistra è solo di carriera non va da nessuna parte". Lo ha detto l'ex premier Paolo Gentiloni a colloquio con il direttore di Repubblica Mario Calabresi al Festival Repubblica delle idee in corso a Bologna.

"In questi anni ci siamo troppo dilettati con i vincenti della globalizzazione, abbiamo frequentato quelli che ce la fanno e non chi è rimasto indietro", ha aggiunto.