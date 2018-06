Carfagna: Forza Italia vigilerà contro aumento Iva

Roma, 8 giu. - "Questione Iva. Ieri il vicepresidente Di Maio ha smentito che il governo stia pensando di lasciar aumentare l'imposta sui consumi dal 2019. Bene, è il minimo sindacale. Siccome però, di tanto in tanto, l'ipotesi dell'aumento torna a far a parlare di sé sulla stampa, vogliamo dirlo in modo netto: con Forza Italia vigileremo costantemente e ci opporremo con fermezza a ogni possibile 'ripensamento'". Lo scrive Mara Carfagna, vice presidente della Camera e deputato di Forza Italia, in un post sulla sua pagina Facebook.

"Per evitare l'aumento, occorrono circa 12 miliardi di euro per il 2019 e 20 miliardi per il 2020. Si lavori subito - aggiunge - per reperirli, tagliando sprechi e spese improduttive. In caso contrario, ci troveremmo nella paradossale situazione di avere un governo che da un lato lavora per ridurre le tasse sul reddito delle famiglie ma dall'altro si riprende i soldi indietro con l'IVA che paghiamo quando facciamo acquisti. Attenzione: secondo le stime, si tratterebbe di un aumento di circa 300 euro all'anno per una famiglia di quattro persone. Va assolutamente evitato".