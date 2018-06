Prima del G7 incontro tra leader europei su posizioni Trump

Charlevoix (Canada), 8 giu. - Riunione dei leader europei prima dell'inizio del G7 a Charlevoix in Canada.

A incontrarsi saranno il presidente francese Emmanuel Macron, il premier italiano Giuseppe Conte, la cancelliera tedesca Angela Merkel, la prima ministra britannica Theresa May, il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker e il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk.

Al centro dell'incontro, previsto per le 10.30 ora locale (le 16.30 in Italia), la posizione di Donald Trump. "Non vedo l'ora di raddrizzare gli iniqui accordi commerciali con i Paesi del G-7. Se non succede, ne usciremo anche meglio!", ha detto il presidente Usa.