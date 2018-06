Trump: focus su commercio e nucleare, non parlerò di imbroglio Dem

New York, 8 giu. - "Sto andando in Canada e al G-7 per colloqui che saranno soprattutto incentrati sulle pratiche commerciali inique contro gli Stati Uniti. Da lì, andrò a Singapore e i colloqui con la Corea del Nord sulla denuclearizzazione. Non parlerò dell'imbroglio e della caccia alle streghe russa per un po'!", riferendosi all'indagine sulle interferenze del Cremlino nelle ultime presidenziali statunitensi. Questo il tweet del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, atteso oggi al G7 in Canada.

In precedenza, aveva scritto: "Non vedo l'ora di raddrizzare gli iniqui accordi commerciali con i Paesi del G-7. Se non succede, ne usciremo anche meglio!". Prima ancora, aveva scritto un tweet contro il Paese che ospita il summit: "Il Canada fa pagare dazi del 270% sui prodotti caseari statunitensi. Non ve lo avevano detto, vero? Non è giusto per i nostri agricoltori!".