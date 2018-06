Sicurezza, Minniti: risposto alla paura con le statistiche

Roma, 8 giu. - "Abbiamo risposto a tutto ciò proponendo delle statistiche, che naturalmente erano vere. E' vero che la condizione economica era migliorata, ma a un giovane che non trovava lavoro non bastava la risposta della statistica. Alla paura abbiamo risposto che i reati erano diminuiti e anche questo era verissimo perché n egli ultimi dieci anni abbiamo avuto le percentuali più basse per i reati nel nostro paese". LO ha detto l'ex ministro dell'Iterno Marco Minniti intervenendo a L'Aria che tira su La7.

"Tuttavia a una persona che ha paura, se gli rispondi con una statistica rischi di non trovare un canale di comunicazione. Il punto cruciale per la sinistra, per ieri ma soprattutto per domani, è trovare un punto di connessione con coloro che sono arrabbiati o coloro che hanno paura. Non per lisciargli il pelo, ma per consentire che la rabbia diventi progetto, e che colui che sta nella dimensione della paura possa liberarsi dalla paura".