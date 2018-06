Di Maio: portato al governo il nostro leader, il programma

Roma, 8 giu. - "Io non sono diventato presidente del Consiglio ma sono orgoglioso di aver portato al Governo il nostro vero leader, che è il programma elettorale". Lo ha detto Luigi Di Maio, capo politico del Movimento 5 stelle, parlando ad Avellino in una iniziativa elettorale.

Nel contratto programmatico firmato con la Lega, ha sostenuto Di Maio, "ci sono le nostre 5 stelle: c'è l'acqua pubblica, c'è l'abolizione della legge Fornero, che afferisce al mio ministero, fra l'altro. In questo contratto di governo c'è il reddito di cittadinanza, per chi perde il lavoro e deve essere reinserito lavorativamente". Attenzione, però, mette in guardia i suoi sostenitori l'esponente stellato: "Ci sono due cose su cui speculeranno per tutto il tempo. La flat tax e il reddito di cittadinanza".