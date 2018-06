Migranti, Orfini (Pd): Salvini è indegno e inumano

Roma, 8 giu. - "Siamo qui anche per chi sarebbe dovuto esserci e non c'è. Sacko anche aveva una bambina di 5 anni. Che ora non ha più un padre. Matteo Salvini non è solo indegno del suo ruolo è disumano". Così Matteo Orfini, presidente del Pd, nella tendopoli di San Ferdinando dove ha incontrato lavoratori migranti, in risposta alle parole del ministro dell'Interno che sulla sua visita in Calabria ha detto: "Vado a prendere mia figlia all'asilo che è vicino, e quindi mi è più comodo Como che Vibo".