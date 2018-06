Governo, Castagna: all'estero molta ansia su intenti esecutivo

Milano, 8 giu. - "Oggettivamente oggi all'estero c'è molta ansia emotiva su quanto vuole fare la formazione di governo. Serve fare dichiarazioni coerenti con quelli che sono i programmi. Ciò che gli investitori non vogliono è l'incertezza, avere molte voci che parlano distonicamente". Lo ha affermato l'ad di Banco-Bpm, Giuseppe Castagna, che nel suo intervento al congresso della Uilca ha riferito che in un roadshow della banca con gli investitori esteri a Francoforte su quaranta minuti previsti per incontro, tutti gli investitori ne hanno impiegati trentacinque per chiedere lumi sulla situazione politica italiana e soltanto cinque per domande sulla banca.

Castagna ha inoltre rilevato che il contratto di governo tra M5S e Lega "non si sposa con le esigenze di contenimento del debito. Non possiamo puntare il grilletto sempre contro i giovani e mettere in pericolo il futuro del paese per soddisfare alcune cose che vogliamo ora. È importante - ha concluso Castagna - che ci sia un'assunzione forte di responsabilità".