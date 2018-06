Roma, 8 giu. - "Facciamo gli auguri a chi ci governa, nessuno ha il diritto di distruggere i pilastri fondamentali di questo meraviglioso Paese". Lo ha detto, a colloquio con Mario Calabresi, l'ex premier Paolo Gentiloni a Bologna, dove si sta svolgendo il festival Repubblica delle Idee.

"Io non ho avuto una luna di miele, i miei primi cinque giorni a Palazzo Chigi non ho dormito per cinque notti. Avevo un cumulo di problemi da risolvere", ha aggiunto l'ex presidente del Consiglio.