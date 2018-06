New York, 8 giu. - "Non vedo l'ora di raddrizzare gli iniqui accordi commerciali con i Paesi del G-7. Se non succede, ne usciremo anche meglio!". Questo il tweet del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in vista del G7 in Canada, in programma oggi e domani.

Poco prima, sempre su Twitter, Trump aveva scritto: "Il Canada fa pagare dazi del 270% sui prodotti caseari statunitensi. Non ve lo avevano detto, vero? Non è giusto per i nostri agricoltori!".