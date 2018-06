Roma, 8 giu. - "Al comune di San Ferdinando con il sindaco per confrontarci su quanto è accaduto a Sacko e sulle problematiche di questo territorio. Tra poco in visita alla tendopoli per incontrare i tanti lavoratori migranti che vivono qui e i volontari". Lo scrive su Twitter Matteo Orfini, presidente del Pd, oggi in visita a San Ferdinando con una delegazione del Partito Democratico.