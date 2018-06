Gentiloni: governo? Due settimane costate centinaia di milioni

Roma, 8 giu. - "Chiunque legga i giornali e abbia un minimo di buonsenso sa che non è così", che non si può contemporaneamente impedire l'aumento dell'Iva, tagliare le tasse e fare il reddito di cittadinanza. Lo ha detto, a colloquio con Mario Calabresi, l'ex premier Paolo Gentiloni a Bologna, dove si sta svolgendo il festival Repubblica delle Idee.

"Noi ci stiamo facendo del male quando il governo non ha ancora cominciato a lavorare. A me preoccupa che il paese abbia visto incrinata la reputazione economica e finanziaria ricostruita con anni di fatica in due settimane, solo quello ci costerà alcune centinaia di milioni. Vogliamo andare avanti così? Sarà la luna di miele più costosa della Repubblica italiana", ha concluso Gentiloni.