Minniti: ministro Interno su ruspa non è messaggio rassicurante

Roma, 8 giu. - "Si è vista la foto con Salvini su una ruspa. E' una foto per fortuna non recente. E tuttavia un leader politico può salire su una ruspa. Discutibile? Sì dal mio punto di vista, ma non drammatico. Se gli italiani vedono il ministro dell'Interno che arriva con una ruspa penso che non sia un messaggio rassicurante". Lo ha detto l'ex titolare del Viminale, Marco Minniti, intervenendo a L'Aria che tira su La7.

"Il ministero dell'Interno - prosegue il deputato Pd - è un ministero differente da qualunque altro ministero. Naturalmente è fatto da un ministro che è espressione di un parte politica, e tuttavia nell'immaginario collettivo il ministero dell'Interno è il ministero terzo per antonomasia, è quello a cui anche chi non ti ha votato si rivolge. Se c'è una crisi in una fabbrica si va in Prefettura. Se c'è un problema in una piazza si chiede che quella piazza sia controllata con equilibrio. Se al ministero dell'Interno il ministro dell'Interno, che è poi l'ultimo a decidere, è quello che è apparso sempre, tra virgolette, più in campo, capirete che tutto questo trasferisce un'immagine non rassicurante".