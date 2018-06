Trenta a Bruxelles: l'Italia c'è, nella Nato, all'Onu e nell'Ue

Bruxelles, 8 giu. - Il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, partecipa oggi a Bruxelles alla seconda sessione della riunione ministeriale della Nato (Consiglio del Nord Atlantico). A margine della riunione, il ministro ha incontrato l'Alto Rappresentante per la Politica estera comune dell'Ue Federica Mogherini e i ministri della Difesa britannico Gavin Williamson e francese Florence Parly. Previsto anche un incontro con il ministro della Difesa australiano. Al di fuori della cornice Nato, Trenta parteciperà poi nel pomeriggio alla riunione della coalizione anti-Isis.

Secondo quanto rendono noto da Bruxelles fonti vicine al ministro, durante la cena di lavoro di ieri sera Trenta ha assicurato "un cospicuo impegno dell'Italia nel contrasto al terrorismo", attraverso attività di "proiezione di stabilità", specie nel Mediterraneo, in Nord Africa e in Medio Oriente. "L'Italia c'è, in ambito Nato, ONU e Ue", ha assicurato il ministro.

Oggi, poi, durante la seconda sessione del Consiglio del Nord Atlantico, Trenta ha chiesto che la Nato sia "più versatile e flessibile", e che "non guardi solo a Est, ma inizi a guardare anche a Sud".

In relazione ai rapporti Nato-Ue il ministro ha chiesto "un rafforzamento della cooperazione", sottolineando che serve "un approccio strategico condiviso a tutte le crisi". "Bisogna evitare duplicazoni", ha aggiunto, e occorre dunque "più sinergia attraverso l'adozione di procedure comuni nell'interesse dei cittadini e della loro sicurezza".

Nell'incontro bilaterale con Mogherini, stamattina, al centro dei colloqui c'è stato il tema della mobilità militare, ovvero il rafforzamento della rete europea di trasporto e la rimozione degli ostacoli logistici e infrastrutturali nella mobilità su tutto il territorio europeo delle diverse forze armate dell'Unione, oggetto di una recente proposta della Commissione europea. Trenta ha espresso "grande favore" per le iniziative sul tavolo, in particolare per quel che riguarda il corridoio Scandinavo-Mediterraneo, di cui, ha osservato, "beneficerebbe anche l'Italia".

Il ministro ha poi assicurato il supporto dell'Italia alla firma di una nuova Dichiarazione congiuna per "migliorare la complementarietà Nato-Ue" e la stessa mobilità militare. "La Difesa europea - ha sottolineato - non è in contrasto con il ruolo della Nato, ma ne rafforza invece il ruolo di nella sicurezza e nella difesa collettiva".