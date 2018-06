Migranti, Gentiloni: se governo aggressivo Italia in cerca di guai

Roma, 8 giu. - "Di tutto abbiamo bisogno tranne che di un governo aggressivo verso i vicini del Mediterraneo, verso chi professa una fede diversa, verso le comunità straniere in Italia, di tutto abbiamo bisogno fuorchè di un governo che non si accorge della gravità di quanto accaduto a Rosarno, dove è stato ucciso uno di noi, non possiamo accettare scadimenti su questo". Lo ha detto, a colloquio con Mario Calabresi, l'ex premier Paolo Gentiloni a Bologna, dove si sta svolgendo il festival Repubblica delle Idee. Un governo aggressivo, ha aggiunto, a prefigurare "un'Italia in cerca di guai". Se, ha chiesto Calabresi, un esponente del governo indossasse come fece Roberto Calderoli qualche anno fa una maglietta anti-islam questo porterebbe guai per l'Italia? "Sì" ha risposto Gentiloni.

"Bisogna aiutare la Tunisia, non insultarla", ha ricordato Gentiloni.