Roma, 8 giu. - "Mi auguro che l'Italia faccia l'Italia, l'ultima cosa che ci possiamo permettere è quella di presentarci come l'Italia che tradisce i suoi fondamenti. L'unico consiglio per Conte è che faccia il presidente del Consiglio dell'Italia che abbiamo sempre avuto in questi decenni". Lo ha detto, a colloquio con Mario Calabresi, l'ex premier Paolo Gentiloni a Bologna, dove si sta svolgendo il festival Repubblica delle Idee.