Senatori Pd: chiarire vicenda di casa popolare a M5s Dessì

Roma, 8 giu. - "L'intervista al senatore Dessì andata in onda ieri sera a Piazza Pulita è imbarazzante. Affermare con serenità di pagare 700 euro di affitto per una casa popolare a Frascati rispetto ai precedenti 7 euro al mese, nonostante percepisca lo stipendio da parlamentare, dimostra la totale inadeguatezza dei rappresentanti del Movimento 5 Stelle rispetto al ruolo che ricoprono". Lo affermano i senatori del Pd Davide Faraone, Nadia Ginetti, Dario Parrini e Valeria Sudano.

"Al di là delle bugie raccontate in campagna elettorale da Di Maio, che aveva affermato che il senatore avrebbe rinunciato alla candidatura, c'è - proseguono - un problema di onestà rispetto ai cittadini bisognosi. Per questo abbiamo presentato un'interrogazione per chiedere che venga fatta chiarezza su questa vicenda e per verificare se sussistano ancora i requisiti per l'assegnazione di una casa popolare a un parlamentare, tenuto conto che a Frascati vi sono circa duecento famiglie bisognose che attendono ancora un alloggio".