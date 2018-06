Anzaldi (Pd): Dessì senatore con casa popolare toglie a bisognosi

Roma, 8 giu. - "Il senatore M5s Emanuele Dessì conferma a Piazzapulita che, pur essendo diventato un parlamentare con relativo stipendio da privilegiato, continua ad occupare una casa popolare a Frascati, pagando 699 euro al mese invece dei precedenti 7 euro. Di Maio, Di Battista, Grillo non hanno nulla da dire sul loro senatore con casa popolare che toglie il diritto alla casa a chi ha veramente bisogno? Che ne pensa il ministro competente in materia, Danilo Toninelli?". Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

"A parte tutte le bugie - prosegue Anzaldi - di campagna elettorale, quando Di Maio prometteva che Dessì si sarebbe addirittura ritirato, che non avrebbe mai accettato la proclamazione del suo seggio, che la sua rinuncia era garantita dal famoso 'modulo' che non era altro che la solita patacca M5s, insomma a parte le bufale senza vergogna di M5s e del suo leader, si pone infatti un problema ben più grave: con la sua decisione di restare nella casa popolare pur essendo un privilegiato senatore, Dessì toglie il diritto alla casa a una delle 200 famiglie bisognose di Frascati che sono in attesa di un alloggio popolare. Come fanno il sindaco di Frascati e il prefetto di Roma ad accettare un abuso del genere? Dessì non ha più alcun bisogno, né alcun diritto, di risiedere in una casa popolare, peraltro non assegnata a lui ma a sua nonna. In base alla legge, dovrà comunque lasciarla entro tre anni, visto che il suo reddito familiare a questo punto supererà (e di molto) i 40mila euro annui. Perché aspettare e far soffrire i bisognosi?".