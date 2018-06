Meloni: minacce di morte, tolleranza zero verso chi istiga odio

Roma, 8 giu. - "Ringrazio di cuore l'Arma dei Carabinieri e il Ministero dell'Interno per la velocità con la quale hanno identificato la persona che ieri mi ha rivolto su Facebook delle minacce di morte. Non posso, però, non rimanere colpita dal fatto che questa persona lavori nel sistema dell'accoglienza: se è questo il genere di persone che deve spiegare a chi arriva in Italia come comportarsi abbiamo un problema. Fratelli d'Italia dice: tolleranza zero contro chi istiga odio". Lo ha dichiarato il Presidente di Fratelli d`Italia Giorgia Meloni.