Salvini: credo a libertà di culto, non in estremismo religioso

Roma, 8 giu. - "Credo nella libertà di culto, non nell'estremismo religioso. Chi usa la propria fede per mettere a rischio la sicurezza di un Paese va allontanato! Spero già la prossima settimana di incontrare collega ministro austriaco per confrontarci su linee d`azione". Lo ha scritto il ministro dell'Interno Matteo Salvini su Twitter, riferendosi alla decisione del cancelliere austriaco Sebastian Kurz di espellere "svariati" imam finanziati dall`estero e chiudere sette moschee considerate a rischio radicalizzazione.