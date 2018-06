Quebec city, 8 giu. - "Arrivato in Canada per il G7. Anche qui per portare gli interessi dei cittadini italiani". Lo scrive su Instagram il presidente del Consiglil Giuseppe Conte, arrivato nella notte a Charlevoix in Quebec per il G7 che inizia oggi. Conte aggiunge gli hashtag #G7Charlevoix e #governodelcambiamento al post, che riporta il video del suo arrivo all`aeroporto.