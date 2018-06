Migranti, Gabrielli: Ventimiglia sopporta una grande criticità

Roma, 8 giu. - "Ringrazio l'amministrazione comunale di Ventimiglia, i colleghi delle forze di polizia e anche la pazienza di quella comunità che molto spesso è costretta a sopportare un peso che è di gran lunga superiore alle loro possibilità e capacità". Lo ha detto il capo della polizia Franco Gabrielli, a margine delle celebrazioni a Lerici (La Spezia) dei 60 anni del Nucleo Sommozzatori della polizia.

"Ventimiglia - ha spiegato - è una realtà che da lungo tempo monitoriamo perchè molti di quelli che arrivano sulle coste italiane non hanno la minima intenzione di rimanere nel nostro Paese, hanno percorsi migratori che prescindono dal nostro Paese, molti sono francofoni, quindi guardano alla Francia, al Belgio e ad altri paesi europei. Questi paesi, per motivi anche legati alle vicende terroristiche, hanno sospeso Schengen e quindi c'è tutta una situazione che a volte ricade in maniera anche ingiusta, soprattutto su territori come quello di Ventimiglia che sono chiamati a sopportare un peso e una situazione sicuramente di grande criticità", ha concluso Gabrielli.